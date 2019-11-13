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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Sobolska, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Fenerbahçe Opet: Melis, Aysun, Kelsey, Beliz, Lila, Fatma, Diclenur, Teresa, Sıla, Bahar, Brankica, Eda, Damla, Ozay, Naz, Ceren, Gülce

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 88 dk. (26, 27, 35 )

Kaynak: İHA

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