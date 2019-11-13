Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Sobolska, Duygu, Hande
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe Opet: Melis, Aysun, Kelsey, Beliz, Lila, Fatma, Diclenur, Teresa, Sıla, Bahar, Brankica, Eda, Damla, Ozay, Naz, Ceren, Gülce
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 88 dk. (26, 27, 35 )
Kaynak: İHA
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