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  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşılaştı. Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, Ebru Ayata

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Melis Durul (Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Stephania Enright, Özge Kırdar, Berin Yıldırım (L), Hristiana Ruseva, Polina Rahimova (İpek Ercan, Funda Bilgi)

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre: 84 dakika (32, 29, 23 )

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Kaynak: İHA

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