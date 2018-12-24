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  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Vakıfbank ile karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Vakıfbank ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Dominika Sobolska, Işıl Öz (L), Ebru Bedir, Semra Özer

Vakıfbank: Zuhuting, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç (L), Milema Rasic, Gizem Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu

Setler: 20-25, 16-25, 21-25

Süre: 81 dakika (30, 24, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Kaynak: İHA

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