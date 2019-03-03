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  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Çanakkale Belediyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Çanakkale Belediyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu(L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset Erkul, Alesia Rykhlıuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge)

Setler: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25

Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Kaynak: İHA

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