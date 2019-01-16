Vestel Venus Sultanlar Ligi: Halkbank: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Sarı
Halkbank: Ada, Hande, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan, Derya (L), Simge, Eylül, Fulden, Asena.
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Lauren, Dilara (L).
Setler: 14-25, 15-25, 15-25
Süre: 75 dakika (26,24,25)
Kaynak: İHA
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