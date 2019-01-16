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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Halkbank: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Halkbank: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Sarı

Halkbank: Ada, Hande, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan, Derya (L), Simge, Eylül, Fulden, Asena.

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Lauren, Dilara (L).

Setler: 14-25, 15-25, 15-25

Süre: 75 dakika (26,24,25)

Kaynak: İHA

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