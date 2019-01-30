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Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Aydın BŞB: 1

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-22, 25-14, 23-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Aydın BŞB: 1

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-22, 25-14, 23-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

VakıfBank: Kelsey 8, Kübra 8, Cansu 2, Zhu 16, Zehra 14, Lonneke 22, Ayça (L), Ebrar 9, Buket, Melis 2

Aydın BŞB: Seda, Brayelin 14, Aybüke 1, Lopez 7, Ezgi 9, Jineiry 10, Sedef (L), Ceyda 3, Duygu, Darya 2, Ecem 1, Nikolaeva 3

Setler: 25-22, 25-14, 23-25, 25-11

Süre: 103 dakika (29', 21', 30', 23')

Kaynak: İHA

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