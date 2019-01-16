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Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 2

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 2

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu 2, Kelsey 22, Milena 18, Lonneke 17, Tuğba 8, Zehra 5, Gizem (L), Ayça, Buket 1, Kübra 2, Ebrar 3

Beşiktaş: Mia 8, Cemre 3, Rykhliuk 23, Ceren 12, Belien 10, Arelya 5, Pınar (L), Rıda, Humay

Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9

Süre: 115 dakika (23', 22', 26', 28', 16')

Kaynak: İHA

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