Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 15'inci hafta sona erdi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)
Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 (25-23, 28-26, 25-14)
Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (12-25, 11.25, 14-25)
Nilüfer Bld - PTT: 3-1 (31-29, 20-25, 25-19, 25-22)
VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)
Beylikdüzü Vol. İht. - Türk Hava Yolları: 0-3 (12-25, 10-25, 12-25)
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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