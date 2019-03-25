Vestel'in 12 ürünü Good Design ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Vestel'in 12 ürünü, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden Good Design'a layık görüldü.

Vestel'in açıklamasına göre, şirket, dünyanın en eski tasarım ödülü olan Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nin (The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) Good Design Ödüllerinde 12 ürünüyle ödüle değer bulundu.

Vestel, aldığı 12 ödülle birlikte Good Design Awards'tan bugüne kadar aldığı toplam ödül sayısını 722ye ulaştırarak, en çok ödül alan markalar arasında yer buldu.

Şirket, organizasyonun "Elektronik" kategorisinde 65560 Sınırsız TV, GlassON OLED Wallpaper Box TV, Nina TV, RC 43135 Uzaktan Kumanda Ailesi, RC 43140 Uzaktan Kumanda ve Venus Z20 Akıllı Telefon ile ödül aldı.

"Mutfak Eşyaları" kategorisinde ise Vakum teknolojili (VacuumBag) buzdolabı, Sihirli Dokunuş teknolojili (BrilliART) bulaşık makinesi, A serisi bulaşık makinesi, T20 Pyrojet teknolojili çamaşır makinesi, Akıllı Jet (IntelliCare) teknolojili çamaşır makinesi ve Sıcak Hava Kalkanı (Hot Air Shield) teknolojili ankastre fırın, Good Design ödülüne layık görüldü.

Good Design Ödülleri; tasarım, yenilik, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, markalama, ekolojik olarak sorumlu tasarım, insan faktörleri, malzeme, teknoloji, grafik sanatlar, paketleme ve evrensel tasarım kategorilerinde değerlendiriliyor. Ödül alan ürünler Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi'nin Kalıcı Tasarım Koleksiyonuna dahil ediliyor.

- "Ödüller ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, 12 ürünlerinin Good Design ödülüne layık görüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız 12 ödülle birlikte Good Design Awards'tan bugüne kadar aldığımız toplam ödül sayısını 72'ye ulaştırarak, en çok ödül alan markalar arasında yer aldık. Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor. Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Bu ödüller; ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Başta bin 600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum."

Kaynak: AA