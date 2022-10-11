Vestiyer elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vestiyer elemanı görev tanımı nedir, Vestiyer elemanı ne iş yapar, Vestiyer elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vestiyer elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vestiyer elemanı Tanımı;

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Vestiyer elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Vestiyer elemanı Maaşları

Vestiyer elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Vestiyer elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vestiyer elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.11

Meslek Adı :

Vestiyer elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Birçok kişinin aktif olarak girip çıktığı otel, lokanta vb. mekanlarda gelen konuk ve müşterilerin şapka, palto, pardösü, şemsiye gibi özel eşyalarını teslim alan, askılık ve raflara uygun şekilde yerleştiren, çıkış esnasında müşteri ve konuklara giysi ve eşyalarını teslim eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vestiyer elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vestiyer hizmeti için gelen müşteri ve konukları güler yüzle karşılamak,

b) Vestiyere teslim edilecek olan eşyaları teslim almak, fiş vermek.

c) Teslim alınan giysi ve eşyaları askıya takmak, raflara yerleştirmek,

d) Çıkış esnasında teslim alınan eşya ve giysileri sahibine teslim etmek

e) Teslim alınmayan eşya ve giysiler hakkında ilgili yönetici ve sorumluları bilgilendirmek, unutulan eşya ve giysiler bölümü veya departmanına göndermek,

f) Bölümünün, askıların ve dolapların temiz ve bakımlı olmasına özen göstermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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