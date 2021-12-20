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Veston ne demek, TDK'ya göre Veston kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Veston kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Veston ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Veston nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Veston kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Veston ne demek, TDK'ya göre Veston kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Veston ne demek? Veston TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi veston kelimesi. Peki veston ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre veston nedir, veston kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VESTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Veston kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Veston kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre veston kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek ceketi

VESTON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçinden koca bir dolaba sığmayacak bir sürü esvaplar çıkmış: Çift sıra düğmeli vestonlar, yuvarlak vestonlar, kukuletalı seyahat paltoları...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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