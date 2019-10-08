Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya
Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nın ilk finalleri bugün yapıldı.
Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.
Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nın ilk finalleri bugün yapıldı. Türkiye'yi 100 kiloda temsil eden Halil İbrahim Yağcı altın, 62 kiloda Kenan Bektaş gümüş, 62 kg'da Ersin Başar ise bronz madalya kazandı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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