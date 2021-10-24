Veteriner Hekim Maaşı Ne Kadar? 2021 Veteriner Hekim Maaşları ve İş İlanları

Veteriner Hekim görev tanımı nedir, Veteriner Hekim ne iş yapar, Veteriner Hekim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Veteriner Hekim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Veteriner Hekim Tanımı;

Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis eden, gerekli tedavi ve ameliyatlarını yapan kişidir.

Veteriner Hekim Maaşı Ne Kadar? 2021 Veteriner Hekim Maaşları

Veteriner Hekim maaşı ortalama aylık 9.500- TL’dir. En düşük Veteriner Hekim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 14.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veteriner Hekim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Veteriner Hekim Ne İş Yapar?

Veteriner (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta hayvanları muayene ederek, hastalığa teşhis koymak, hastalığın mahiyetine göre ilaçla tedavi ya da ameliyat yapmak,

b) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını belirli zamanlarda muayene ederek salgın hastalıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

c) Hayvanlara aşı yapmak, hayvan doğumlarına yardım etmek,

d) Üreticilere hayvan hastalıkları konusunda ve gelişmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,

e) Hayvan ıslahı ve cins geliştirme çalışmaları yapmak,

f) İnsan sağlığını etkileyen salgın hastalıkları önleyecek her türlü tıbbi çalışmalar yaparak gerekli tedbirleri almak,

g) Suni tohumlama çalışmalarını organize etmek,

h) Hayvan hastalıkları konusunda gelişmeleri takip etmek,

i) Araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veteriner Hekim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veterinerler

Meslek Birim Grubu :

Veterinerler

Veteriner Hekim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Veteriner Hekim mesleğinin meslek kodu 2250.01 olarak belirlenmiştir



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