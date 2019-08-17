Veteriner Psikolog Tamer Dodurka: Pitbull saldırıyorsa kabahat sahibindedir

İnsanların evcil hayvanları yetiştirme tarzı veya hatalı davranışlarının bazı hayvanları olduğu gibi köpekleri de saldırganlaştırdığı belirtildi. Ülkemizde Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Tosa Inu ve Pitbull cinsi köpek ırkının kanunla yasaklandığını söyleyen Veteriner Psikolog Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Türkiye'de üretimi, sahiplenilmesi ve satışı yasak olan bu ırklardan Pitbull cinsi köpekler, sahibine saldıracak en son hayvanlardan biri. Bu nedenle eğer köpek sahibine saldırdıysa orada kabahatli olan sahibidir" dedi.

Pitbull cinsi köpekler, saldırganlığı sebebiyle Türkiye'de yasaklanan 4 köpek ırkından bir tanesi. Bu köpeklerin, diğer ırklarından hiçbir farkı olmadığını dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Dünya Veteriner Hekimler Birliği, hiçbir hayvanın doğuştan saldırgan olmadığını çok net açıklar. Bu yüzden ırk yasaklamakla doğru bir sonuç almak mümkün değildir" dedi. Hayvan Koruma Kanunu'nda yapılan revize ile bu yasağın ortadan kalkabileceğini kaydeden Prof. Dr. Dodurka, köpeklere el konulmasının hiçbir fayda sağlamadığına, hatta barınak ortamına hapsedilmelerinin onlar için en büyük eziyet olduğuna dikkat çekti.

"PITBULL SADECE YANLIŞ YETİŞTİRİLİRSE AGRESİF OLUR"

Pitbull da dahil, hiçbir köpeğin doğuştan agresif olmadığını ifade eden Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Ancak insanların onları yetiştirme tarzı veya hatalı muameleleri her köpeği olduğu gibi Pitbull da agresif yapabilir. Aslında Pitbull sahibine saldıracak en son hayvanlardan bir tanesi. Çünkü son derece sadık bir ırk. Bu nedenle eğer köpek sahibine saldırdıysa orada kabahatli olan sahibidir. Üstelik sahibinin bunu başarması da gerçekten kolay değildir" dedi.

PITBULL ÇOCUKLARLA İYİ ANLAŞIR

Pitbull cinsi köpeklerin çok kuvvetli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dodurka, "Terrier cinsi bir köpek saldırırsa insanın sadece canını acıtır ama Pitbull saldırsa hakikaten çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Fakat saldırgan mı ya da uslu mu diye köpeğin psikolojisine bakarsak diğer köpeklerden kesinlikle hiçbir farkı olmadığını görürüz. Hatta acıya daha dayanıklı olduğu için çocuklarla çok daha iyi anlaşır. Çocuklar onu sıkar, canını acıtır ama köpek tepki bile vermez. Kuvveti nedeniyle tehlikeli olabilecek bir hayvandır, bu nedenle de işin ehli insanlar tarafından bakılması lazım. Köpeğin sosyalleşmesi lazım" diye konuştu.

"IRK YASAKLAMANIN HİÇBİR BİLİMSEL TEMELİ YOK"

Türkiye'de yasaklanan dört farklı köpek ırkı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tamer Dodurka, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ırklar, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Tosa Inu ve Pitbull'dur. Fakat bizde yasaklı olmayan ama dünyada veya Avrupa'da yasaklı olan daha onlarca ırk var. Yani ırk yasaklamakla herhangi bir sonuca ulaşmak zaten mümkün değil. Pitbull'un sahibine yönelik bir takım tedbirler uygulanırsa zaten bunlar herhangi bir tehlike arz etmez. Bu yasaklamanın hiçbir bilimsel temeli yoktur."

Tehlikeli olabilecek her hayvana karşı alınabilecek önlemleri de anlatan Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Ağızlık takmak, gezdirirken belli bir takım tedbirler almak veya sigorta yaptırmak gibi önlemler almak gerekir. Bütün dünya ırk yasaklayarak ısırma hatta ölme olaylarının azalmadığını gördü. Ülkeler bu yasak olaylarından vazgeçiyorlar" dedi.

"KÖPEĞİ BARINAĞA KAPATMAK ONA PSİKOLOJİK EZİYETTİR"

"Bugün bir araba kazası olduğu zaman ceza nasıl arabaya değil de sahibine kesiliyorsa, eğer Pitbull veya başka bir köpek bir insana zarar veriyorsa onun cezasının da köpeğe değil sahibine kesilmesi gerekiyor." diyen Prof. Dr. Dodurka, "Türkiye'de Pitbull'ların illa birine zarar vermesine gerek yok. Şikayet üzerine de Pitbull'lar alınıyor ve barınaklara koyuluyor. Türkiye'de çok fazla sayıda Pitbull var. Mevcut barınaklar zaten tamamen dolu, bu kadar Pitbull'a yer bulmanın imkanı yok. O nedenle bunları toplamak da bir çözüm değil. İstisnalar dışında genellikle masum olan bu hayvanların sahibiyle yaşamasına müsaade etmek lazım. Yok yere barınaklara kapatıldığında köpek de üzülecek sahibi de. Bir çocuğun annesinden ayrılması gibi aynı psikolojik sorunları o köpek de yaşayacak. Köpek için gerçekten bu durum psikolojik bir eziyettir" ifadelerini kullandı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yasaklı hayvan ırklarını üreten, bulunduran, satışını yapan kişilere 250 liradan 3 bin liraya kadar idari para cezaları veriliyor.

DHA