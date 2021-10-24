Veteriner Sağlık Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Veteriner Sağlık Teknisyeni görev tanımı nedir, Veteriner Sağlık Teknisyeni ne iş yapar, Veteriner Sağlık Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Veteriner Sağlık Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Tanımı;

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Veteriner Sağlık Teknisyeni Maaşları

Veteriner Sağlık Teknisyeni maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Veteriner Sağlık Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veteriner Sağlık Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Veteriner Sağlık Teknisyeni Ne İş Yapar?

Veteriner Sağlık Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapmak,

b) Hayvanlara şap, şarbon, kuduz gibi koruyucu aşılar yapmak,

c) Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri almak,

d) Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütmek,e) Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Veteriner Sağlık Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3240.03 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Veteriner Sağlık Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde Veteriner Sağlık Teknisyeni mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?