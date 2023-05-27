Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan 1,5 aylık yavru ayı, 2 saatlik ameliyatın ardından taburcu edildi. Ayı, Ovakorusu Ayı Barınağı'nda yetiştirilecek.

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Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi. Ameliyatı başarılı geçen ayı, sağlığına kavuştu. 1,5 aylık yavru ayıya Mayıs adı verildi.

Bursa'da ormanlık alanda vatandaşların bulduğu ayıya, Gürsu Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine tespit edilen 1,5 aylık yavru ayının erkek olduğu ve ön sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan 2 saatlik ameliyatın ardından sağlığa kavuştu. Ameliyatın ardından taburcu olan ayı, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda yetiştirilecek.

Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

Veterinerlerden ayı operasyonu, 2 saatlik operasyon başarılı geçti

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