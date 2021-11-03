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Vetire ne demek, TDK'ya göre Vetire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vetire kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vetire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vetire nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vetire kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vetire ne demek, TDK'ya göre Vetire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vetire ne demek? Vetire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vetire kelimesi. Peki vetire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vetire nedir, vetire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VETİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vetire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vetire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vetire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süreç
- Üslup, tarz
- Burun deliklerini ayıran zar

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