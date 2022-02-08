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Veto ne demek, TDK'ya göre Veto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Veto kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Veto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Veto nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Veto kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Veto ne demek, TDK'ya göre Veto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Veto ne demek? Veto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi veto kelimesi. Peki veto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre veto nedir, veto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VETO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Veto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Veto kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre veto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşı çıkma, engelleme, reddetme

VETO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- veto etmek
- veto yemek

VETO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- veto hakkı

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