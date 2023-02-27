Veton Tusha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Tusha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veton Tusha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veton Tusha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Veton Tusha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Tusha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veton Tusha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Tusha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veton Tusha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veton Tusha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veton Tusha 29 Aralık 2002 tarihinde Kaçanik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veton Tusha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Veton Tusha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Veton Tusha'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Veton Tusha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vetontusha1/

Veton Tusha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veton Tusha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Veton Tusha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veton Tusha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2019 yılında ara verdi

1 Eylül 2020 yılında Denizlispor

18 Şubat 2022 yılında Termalica

2 Eylül 2022 yılında FC Ballkani

Veton Tusha kimdir

Veton Tusha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veton Tusha şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

New Star Football School (2008-2017), Arsenal Football School (2017-2018), Vardar Skopje (2018-2019)

Veton Tusha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 24 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Veton Tusha nereli

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