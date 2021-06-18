Veyis Ateş 10 milyon euro istedi mi? Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş canlı yayında karşı karşıya geldi

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve ardından HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş, özel bir televizyon kanalında hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş, şimdiye kadar neden konuşmadığı konusuna açıklık getirdi.

Ateş, İsmail Saymaz'a "İlk gün sana dedim ki bir süre daha konuşmayacağım ama söz konuşmaya karar verirsem ilk sana konuşacağım dedim, bu yüzden teşekkür ederim." dedi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 milyon euro iddialarına ilişkin konuşan Veyis Ateş " 10 milyon euro'luk bir talep aramızda geçmedi. İstemedim. Madem böyle bir telefon konuşmam var. Nerede? Diyelim ki 10 milyon euro'yu ben istedim, ben 10 milyon euro'yu nereye saklayabilirim İsmail? " dedi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ, CANLI YAYINA BAĞLANDI

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz canlı yayınlanan programa bağlanıp Veyis Ateş'in avukatı üzerinden kendisinde 10 milyon euro istediğini söyledi.

Korkmaz, "Veyis, avukatım üzerinden benimle iletişim kurmaya çalıştı. Veyis Bey beni aradı, belli lobilerle görüştüğünü söyleyerek 10 milyon euro istedi. İnsanlar gözaltındayken, arkadaşlarım gözaltındayken sen benimle bu pazarlığı yaptın. Bu şerefsizliktir" dedi.

Görüşme sonlandıktan sonra reklam arasına gidildi. Sezgin Baran Korkmaz yayına tekrar bağlanmak istese de Veyis Ateş, Korkmaz'ın Türkiye'de aranan bir kişi olduğunu Korkmaz'ın sorularını yayında yanıtlamak istemediğini söyledi ve Korkmaz'ın sorularını yayında yanıtlamak istemediğini söyledi. Saymaz, "Yazıp göndersin" dedi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ, İSMAİL SAYMAZ'A SERT ÇIKTI

Sezgin Baran Korkmaz reklam arası sonrası tekrar bağlandı ve "Veyis Ateş çok haklı. 'O kayıt varsa neden bu güne kadar dinletmedi?' diyor. İsmail Bey, kaydı siz de dinlediniz. Beyefendinin gözünün içine bakıp 'Ben kaydı dinledim, yalan söylüyor' demeniz lazım" dedi.

"GAZETECİLİĞE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

İsmail Saymaz, Veyis Ateş'e Gazteciliğe devam etmek isteyip istemediğini sordu. Veyis Ateş, "Mesleğim bu benim. Tabii önce çocuklarıma vakit ayıracağım." dedi.

"BAŞKA GELİRİN VAR MI?"

İsmail Saymaz, "Başka bir gelirin var mı?" diye sordu. Veyis Ateş, İsmail Saymaz'ın sorusu üzerine "Başka gelirim yok, tazminatımla geçineceğim. Başka bir gelirim olup olmadığı araştırılsın." dedi.