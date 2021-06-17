Veyis Ateş canlı yayında iddiaları yanıtlayacak: Açık açık konuşacağım!

Suç örgütü lideri Sedat Peker ve firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ın hakkında gündem yaratan iddialarda bulunduğu Veyis Ateş yarın Halk TV canlı yayına çıkacak.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Veyis Ateş yarın Halk TV’de soruları cevaplayacak…

Hakkındaki iddiaları konuştuğumuzda @veyisates “açık açık sorun, açık açık konuşacağım” dedi. Yarın saat 20.00’de @ismailsaymaz soracak, Veyis Ateş cevaplayacak.'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, 6 Haziran'da yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu otelde ücretsiz kaldığını ileri sürmüştü.

Peker ayrıca, Ateş hakkında ''Korkmaz için arabuluculuk yaptı'' demişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise dünkü köşe yazısında, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili ses kaydını dinlettiğini Ateş'in, Korkmaz'a "10 milyon euro yollayacaksın. Ben iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, iş bitene kadar para bende duracak" dediğini söylemişti.

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