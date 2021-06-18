Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş Halk Tv canlı yayınında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayıp açıklamalarda bulundu. Bir süre önce Habetürk'ten istifa eden Veyis Ateş'in açıklamaları sonrası Veyis Ateş eski karısı kimdir? | Kevser Ateş kimdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

VEYİS ATEŞ ESKİ KARISI KİMDİR?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Veyis Ateş, Kevser Ateş ile evliydi. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 2016 yılında Kevser Ateş ile evliliğini noktalamıştır. Sonrasında evlilik yapmamıştır.

Veyis Ateş 10 milyon euro istedi mi? Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş canlı yayında karşı karşıya geldi

KEVSER ATEŞ KİMDİR?

Tarihler 2016'yı gösterdiğinde Veyis Ateş, eşi Kevser Ateş ile olan evliliğini bitirmiştir. Ardından "Kevser Ateş ve Veyis Ateş boşandı" haberlerine yayın yasağı getirilmişti.

2016'da İstanbul Anadolu 15. Aile Makemesi kararında Davacı Kevser Ateş ve Abdurrahman Veyis Ateş boşanması ile ilgili haber yapılamamıştı.

Veyis Ateş'in eski eşi Kevser Ateş'in fotoğrafı ve biyografisi bulunmuyor.

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen ve HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş, yaptığı programlarda politikacılarla girdiği diyaloglar sebebiyle merak konusu olan isimlerden biriydi.

Veyis Ateş hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Gazeteci Veyis Ateş kimdir?