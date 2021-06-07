Habertürk TV'de, saat 17.00'de başlayan akşam haber bülteninin sunuculuğunu yürüten Veyis Ateş, 7 Haziran Pazartesi 2021 tarihinde ekranlara çıkmadı. Bunun üzerine vatandaşlar, Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş akşam haberlerini neden sunmuyor 7 Haziran 2021? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

VEYİS ATEŞ İSTİFA MI ETTİ? VEYİS ATEŞ AKŞAM HABERLERİNİ NEDEN SUNMUYOR 7 HAZİRAN 2021?

Saat 17.00'de ekranda olması beklenen Veyis Ateş yerine akşam haberlerini Ceren Bektaş Atuk'un sunması üzerine Veyis Ateş'in istifa emiş olabileceği konusu gündeme geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, YouTube’daki video serisinin dün yayımlanan 9’uncu bölümünde 5 konunun içinde Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş hakkında önemli iddialar rtaya atılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks Paramount Otel’inde hakim, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin kaldığını ileri süren Peker, bu gazetecilerin arasında hem Rasim Ozan Kütahyalı'nın hem de Veyis Ateş'in ismini vermişti.

Gazeteci Veyis Ateş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Habertürk TV Veyis Ateş hayatı

Lüks otelde ücretsiz kalanlara “Paramount Kadrosu” diyen Peker, Veyis Ateş için “O da kadrodaydı” demiş ve bu videoyla birlikte, Ateş’in Paramount Otel’de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu.

Peker'in Ateş'i videolarında daha önce de konu etmesi ve Ateş'in çalıştığı kanal olan Habertürk'ün bu iddialar karşısında tamamen tepkisiz kalması, vatandaşlar tarafından tepkilere sebep olmuştu.

Vatandaşlar Veyis Ateş'in istifa etmiş veya işten çıkarılmış olabileceğini öne sürerken onun yerine ekrana çıkan Ceren Bektaş Atuk, Ateş'in yıllık izinde olduğunu ifade etti.