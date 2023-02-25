Veysal Rzayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veysal Rzayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veysal Rzayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veysal Rzayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veysal Rzayev 24 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Veysəl Mehman oğlu Rzayev şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veysal Rzayev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veysal Rzayev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veysal Rzayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veysal Rzayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veysal Rzayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veysal Rzayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Ocak 2020 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

Veysal Rzayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veysal Rzayev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Veysal Rzayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.