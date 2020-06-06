Veysel Eroğlu kimdir? Kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçeleri Toplu Açılış töreninde Ilısu Barajı'na Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini duyurmasının ardından vatandaşlar Veysel Eroğlu hakkında aramalarda bulunma başladı. Peki Veysel Eroğlu kimdir?

VEYSEL EROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doçent ve profesör oldu. 18 Ağustos 1948 doğumlu olan Eroğlu 71 yaşındadır.

Hollanda'da araştırmalar yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü olarak vazife yaptı. Su Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi Eski Guvernörüdür.

45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmî makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayımlandı.

23, 24 ve 26. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 60.Hükûmette Çevre ve Orman Bakanı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi olarak vazife yapmaktadır.

İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ILISU BARAJI NEREDE?

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali; yaygın adıyla Ilısu Barajı, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, enerji üretimi amacıyla Dicle Nehri üzerinde inşa edilen santraldir. Ağustos 2019’da su tutulmaya başlanan barajın altı türbininden ilkinin 19 Mayıs 2020 tarihinde enerji üretimine başlamıştır.

Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip olan Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde 19 Mayıs 2020 Salı günü ilk türbinde enerji üretimine başlanıyor.

Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkenin en büyük 4. barajı, dolgu hacmi bakımından ise 2. büyük barajı niteliğini taşıyan Ilısu Barajı, Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından Dünyada 1. sırada yer almaktadır.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.