Veysel Unal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veysel Unal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veysel Unal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veysel Unal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veysel Unal 3 Temmuz 2001 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Veysel Karani Ünal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veysel Unal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veysel Unal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Veysel Unal'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veysel Unal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veysel Unal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veysel Unal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veysel Unal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alanyaspor U19

1 Ocak 2019 yılında Alanyaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

15 Ocak 2020 yılında Giresunspor

17 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

9 Eylül 2020 yılında Afyonspor

29 Ocak 2021 yılında Alanyaspor

1 Şubat 2021 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2021 yılında Alanyaspor

18 Ağu 2021 yılında E. Erokspor

19 Ocak 2022 yılında Alanyaspor

20 Ocak 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2022 yılında Alanyaspor

1 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

Veysel Unal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veysel Unal şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Veysel Unal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.