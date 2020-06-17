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  3. Veysi Ateş'ten HDP tartışmalarına açıklama: PKK'yı kınamayanları davet etmiyoruz

Veysi Ateş'ten HDP tartışmalarına açıklama: PKK'yı kınamayanları davet etmiyoruz

Habertürk ekranlarındaki programlara HDP'li milletvekillerinin davet edilmemesine tepki çekmişti. Veyse Ateş bu tartışmalara, ''PKK'nın eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayanları, araya mesafe koymayanları, kendi yayın çizgimiz itibariyle davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de'' diyerek son noktayı koydu.

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17 Haziran 2020 Çarşamba 12:48

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