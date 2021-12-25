Vezir Vüzera ne demek, TDK'ya göre Vezir Vüzera kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vezir vüzera ne demek? Vezir vüzera TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vezir vüzera kelimesi. Peki vezir vüzera ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vezir vüzera nedir, vezir vüzera kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VEZİR VÜZERA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vezir vüzera kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vezir vüzera kelimesi anlamı şu şekildedir:

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