Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın başkanlığında yapıldı.

Vezirhan Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Hüseyin Ocak toplantıyla alakalı açıklamada bulundu. Ocak, "Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağan toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Vezirhan sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir Vezirhan için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA