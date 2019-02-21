İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı

Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yapılan temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş "Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Yıllardır temizlenmeyen kuyularda oluşan kireçlenme ve oksitlenmeden dolayı tıkanan gözeneklerin açılması ile daha temiz su sağlanacaktır. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı

Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.