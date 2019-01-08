"Vezirköprü’den Yetişenler" konferansı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından "Vezirköprü'den Yetişenler" projesi kapsamında bir konferans düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut katıldı. Projenin amacının Vezirköprü'de yetişen kişileri öğrencilerle buluşturmak olduğu belirtildi. Köprülüler Anadolu Lisesi Müdürü Resul Özata yaptığı konuşmada ilçenin yetiştirdiği şahsiyetleri öğrencilerle buluşturarak hedef belirleyip çalışınca başarılı olunabileceğini göstermek amacıyla böyle bir proje yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Ali Bulut konuşmasında, kişilik oluşumunda hedef belirleme, düzenli ve disiplinli çalışma, değerlerimize sahip çıkma konularına yer vererek tarihten örnekler sundu. Konferans sonunda Resul Özata tarafından Prof. Dr. Ali Bulut'a bir plaket verildi.

Prof. Dr. Ali Bulut'un kitap imzalama etkiliği ile sona eren konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA