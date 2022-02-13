Veznedar-Banka Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Veznedar-Banka maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Veznedar-Banka pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Veznedar-Banka nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Veznedar-Banka olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Veznedar-Banka Maaşı Ne Kadar? 2022 Veznedar-Banka Maaşları

Veznedar-Banka maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Veznedar-Banka maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veznedar-Banka iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.07

Meslek Adı :

Veznedar-Banka Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu

: Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir bankada para alan ilgili ödeme yapan ve işlemlerin kaydını tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veznedar (Bankada) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük işlemleri yetecek oranda parayı imza karşılığı sayarak teslim almak,

b) Bankada hesap açtırmak veya hesabına para yatırmak için müracaat eden müşterilerin tahsilat fişlerini incelemek, imzalamak, kontrol etmek, tahsilat damgasını basmak ve parayı sayarak almak,

c) Senet tahsili yapmak,

d) Hesabından para çekmek isteyen müşterilere çekecekleri para miktarını sayarak ödemek,

e) Ödenecek çekleri kontrol etmek,

f) Müşterilerin kredi durumlarını hesap dokümanlarını araştırmak,

g) Muhasebe defterlerine veya hesap bölümüne aktarılacak belgeler üzerine uygun kayıtlar yapmak,

h) Mesai bitiminde aldığı paralar, ödediği nakit ve çeklerle ilgili fiş ve dekontları kasa mevcudu ile karşılaştırmak ve mutabakat sağlandıktan sonra vezne el defterini kapatmak,

i) Türk lirasına çevirmek için getirilen yabancı paraları o günkü alış kurundan almak,

j) Yabancı para için döviz bozma dekontunu doldurarak imzalanan dekonta dayanarak yabancı paranın karşılığı olan Türk lirasını sayarak ödemek,

k) Komisyon hesabı veya muhasebeye ait muameleleri yapabilir,

l) Kambiyo, seyahat çekleri veya karşılıklı para alımı gibi muamelelerde uzmanlaşabilir ve bu görevi yürütebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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