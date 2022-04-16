Veznedar-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Veznedar-Otel görev tanımı nedir, Veznedar-Otel ne iş yapar, Veznedar-Otel olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Veznedar-Otel mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Veznedar-Otel Tanımı;

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Veznedar-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 Veznedar-Otel Maaşları

Veznedar-Otel maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Veznedar-Otel maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veznedar-Otel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.08

Meslek Adı :

Veznedar-Otel

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. İşletmelerde tüm para giriş ve çıkışlarını takip etme ,tahsil ve ödeme işlemlerini yapma, yapılan işlemlerin kaydını tutma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veznedar (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

f) Departmanlardan günlük hasılatı tahsilat makbuzu karşılığında teslim almak, g) Resepsiyon ve restorana gün içerisinde kullanılmak üzere nakit avans vermek,

h) İşletme alacaklarının tahsilatını yapmak,

i) Hasılatı bankaya yatırıp Kasa Tediye Fişine işlemek,

j) Ödenecek çek ve senetleri kontrol edip ödemeler için tediye makbuzu düzenleyerek bankaya yatırmak,

k) Kasa raporlarını (Kasa Sayım Tutanağı, Yabancı Para Kasası, Tahsil, Tediye hareketleri, çek, senet listesi vb.) düzenleyerek muhasebe departmanına göndermek,

l) Bankadan aylık hesap ekstrelerini almak,

m) Personelin; maaş, ikramiye, yolluk ve avans ödemelerini yapmak,

n) Günlük kasa defteri, kambiyo defteri ve döviz ve efektiflerin alımı ile ilgili kayıtları tutmak,

o) Kasadaki efektif döviz, kredi kartı ve çekleri zamanında banka hesaplarına yatırmak,

p) Elektrik, su, yakıt vb. giderlere ait faturaları yatırmak,

q) Türk lirasına çevirmek için getirilen yabancı paraları o günkü alış kurundan almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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