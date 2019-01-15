VGC’den Vali Bilmez’e ziyaret

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Yönetim Kurulu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez'i, büyükşehir belediyesindeki makamında ziyaret eden VGC heyeti, Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dilekleri sundu. Ziyarette VGC Başkanı Fatih Sevinç'in yanı sıra Genel Sekreter Bişar Ulutaş, Sayman Rıdvan Can, yönetim kurulu üyeleri Cemal Aşan, Baki Karaca ve Şükrü Akyüz yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Bilmez, kent için basının önemine değinerek, cemiyet üyelerine başarılar diledi.

Kaynak: İHA