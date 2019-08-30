VGC’den Vanspor’lu futbolculara moral ziyareti

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetim kurulu üyeleri, bu sezon TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanpor'lu teknik heyet ve sporcularına moral ziyaretleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden ve sezonun özellikle son maçlarında gösterdiği performansla bir üst lige çıkmayı garantileyen Vanspor FK'ye, ildeki spor camiası ve çeşitli kesimlerden moral ziyaretleri devam ediyor. İldeki en büyük basın meslek kuruluşu olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetimi de Atatürk Şehir Stadyumu'nda idman yapan Vanspor FK takımını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete moral verdi. VGC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sevinç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vanspor FK heyetini ziyaret ederek, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'e ve futbolculara çiçek takdim etti.

Vanspor FK'nin kentin ortak paydası olduğunu belirten VGC Yönetim Kurlu Başkanı Fatih Sevinç, takıma başarılar dilerken, Vanspor FK Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir de ziyaretin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Play-Off yarı final maçında Karşıyaka ile Vanspor arasında oynanan maçta çıkan olaylardan dolayı, Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk maçı seyircisiz oynanacak. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, maçın seyircisiz oynanmasının üzücü olduğunu, ancak evlerinde oynanmasının da bir nebze olsun avantaj olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA