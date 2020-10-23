VGM burs başvuru sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. Burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs başvuru sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte VGM burs sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? VGM burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi tarih henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır. Öte yandan geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR 2020?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. 2020 VGM burs parası ne kadar araştıranlara, 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,

Anasınıfına devam eden öğrenciler

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

BAŞVURU YAPANLAR BUNLARA DİKKAT

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.

Başvuruları bilgisayardan yapmak daha sağlıklıdır.

Başvuru kılavuzu başvurudan önce okunmalıdır.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olması gerekir.

Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.