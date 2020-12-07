Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından VGM bursuna başvuran öğrenciler sık sık VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya yöneldi. İhtiyaç sahiplerine 8 ay karşılıksız burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yılda burs başvurularını aldı. Başvuruda bulunan adaylar VGM burs sonuçları belli oldu mu? VGM burs sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2020? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte yeni gelişmeler...

VGM BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2020?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM burs sonuçları 2020 hakkında açıklama Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' şeklinde açıklandı.

KYK bugün açıklanınca VGM burs sonuçlarının önümüzdeki günlerde belli olacağı öngörülüyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM BURSLARI NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.