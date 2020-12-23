VGM yükseköğretim üniversite burs sonuçları 2020: VGM burs sonuçları saat kaçta açıklanır?

VGM burs başvuru sonuçları için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim için burs başvuruları farklı tarihlerde alınmıştı. ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri araştırmalarını hızlandırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme sürecine dair açıklama geldi. İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları hakkında henüz bir tarih belirtilmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan kurum tarafından yapılan açıklamada, ''Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.'' denildi. KYK burs sonuçları ise 7 Aralık Pazartesi günü erişime açılmıştı.

VGM BURS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim öğrencileri merakla 2020-2021 eğitim öğretim dönemi VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak aşağıdaki linkten sık sık sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden erişime açılmıştı. Dileyen öğrenciler ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgu yapabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM ile yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs imkanı sağlanıyor.

ORTAÖĞRENİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesinde duyuruldu. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin işlemleri Bölge Müdürlüklerince tamamlanarak ödemelere başlandı.