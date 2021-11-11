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Vibratör ne demek, TDK'ya göre Vibratör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vibratör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vibratör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vibratör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vibratör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vibratör ne demek, TDK'ya göre Vibratör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vibratör ne demek? Vibratör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vibratör kelimesi. Peki vibratör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vibratör nedir, vibratör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VİBRATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vibratör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vibratör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vibratör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Titreşim yaratan araç

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