Vibriyo ne demek, TDK'ya göre Vibriyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vibriyo ne demek? Vibriyo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vibriyo kelimesi. Peki vibriyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vibriyo nedir, vibriyo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VİBRİYO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vibriyo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vibriyo kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre vibriyo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koleraya neden olan virgül biçimindeki bakteri

