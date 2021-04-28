Göksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir?Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izleSputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izleŞans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleBölge Gündem Gazetesinin 106. sayısı çıktıMavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine yardımSamsun'dan kahvehane esnafına destek: 500 TL veriliyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Vicdanları sızlatan kaza! Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü 1 köpeğin ölümüne neden oldu

Vicdanları sızlatan kaza! Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü 1 köpeğin ölümüne neden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün çarptığı bir köpek ise hayatını kaybetti. Yaralı köpeğin acı dolu bakışı ise yürekleri sızlattı.

Vicdanları sızlatan kaza! Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü 1 köpeğin ölümüne neden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü sokak köpeklerine çarptı. Alınan bilgiye göre, kaza Numuneevler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. 31 AFE 725 plakalı motosiklet ile gitmekte olan Fırat E. (30), önüne aniden çıkan sokak köpeklerine çarptı. Savrulan motosikletten düşerek yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletin çarptığı köpeklerden biri telef olurken, yaralı diğer köpek ise tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Vicdanları sızlatan kaza! Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü 1 köpeğin ölümüne neden oldu

Vicdanları sızlatan kaza! Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü 1 köpeğin ölümüne neden oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT