Vicdanları sömürüyorlar! Kırklareli Valiliği uyardı: Yardım bahanesiyle para toplayan dolandırıcılara dikkat

Son günlerde korona virüsü ve sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen dolandırıcılar, kendilerini Kırklareli Valisi, vali yardımcısı veya kamu kurum yöneticisi olarak tanıtarak ya da çeşitli hayır ve yardım bahaneleri ile valilik izni ile olduğunu beyan edip makbuz karşılığı iş adamlarından ve vatandaşlardan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınacağı, solunum cihazı alınacağı gerekçesi ile para topluyor. Kırklareli Valiliği, dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir faaliyeti kesinlikle söz konusu değildir. İhtiyaç sahibi, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen kolluk kuvvetlerimizi 112-155-156 numaralı telefonlardan arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı