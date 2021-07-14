Vicdansız evlat yaşlı annesini sokak ortasında darp etti!

Olay geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. 30'lu yaşlarda bir şahıs sokak ortasında annesini tartaklamaya ve yaşlı kadına vurmaya başladı. Olaya şahit olan vatandaş vicdansız evladı durdurma istedi ancak şahıs, kendisini engellemeye çalışanlara silah doğrulttu.

YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARA DA SALDIRDI

Annesini döverek yaka paça oradan götürmek isteyen şahıs, kimsenin yaşlı kadına yardım etmesine izin vermedi. Yardı etmeye çalışan bir kişi de o vicdansız tarafından darp edildi. Olaya şahit olan ancak elinden bir şey gelmeyen vatandaş polise haber verdi ve o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polisin geldiği sırada olay yerinden gitmiş olan şahıs hakkında vatandaşın çektiği videolar izlendi. Emniyet ekipleri sokak ortasında hem annesini hem vatandaşları darbetmeye çalışan şahsın o anlarını kanıt olarak götürdü.

Şahıs hakkında inceleme başlatıldı.