Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Yunus polislerine çarpıp kaçtı: Yaralılar var

İstanbul Küçükmece'de yunus polislerine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu yaralanan polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Yunus polislerine çarpıp kaçtı: Yaralılar var

Alınan bilgilere göre olay saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Kanarya istikametine giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir araç, aynı yönde giden yunus polislerinin motosikletine çarptı.

Kazayı yapan sürücü olay yerinde kaçarken durumu gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Yunus polislerine çarpıp kaçtı: Yaralılar var

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale sonrası polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerindeki incelemenin ardından polis, şüpheli araç ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Yunus polislerine çarpıp kaçtı: Yaralılar var

GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI KAYDETTİ

Öte yandan aracın polise çarpıp kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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