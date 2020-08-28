Vicdansızlık görüntüleri! Atı kamyonete bağlayıp yol boyunca zorla koşturdu
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda Ü.Ç. isimli kamyonet sürücüsü, kamyonetin arkasına bağladığı atı zorla cadde boyunca koşturdu. Bu vicdansızlık görüntülerinin bir vatandaş tarafından çekilmesinin ardından sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14/a maddesince "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak" kabahatinden idari işlem yapılarak 947 TL. idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahsa KTK 36/3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince 2 bin 473 TL cezai işlem uygulandı.
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