Vicdansızlık görüntüleri! Atı kamyonete bağlayıp yol boyunca zorla koşturdu

Bursa'da bir kamyonetin kasasına bağlanan at, cadde üzerinde zorla koşturuldu. Bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına kaydettiği bu görüntülerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesince "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak" kabahatinden idari işlem yapılarak 947 TL idari para cezası kesildi.