Vicdansızlık kan dondurdu, sosyal medya ayağa kalktı! Polis memurunu metrelerce sürükleyen kişi eski CHP Gençlik Kolları Başkanı çıktı!

Türkiye, bugün bir polis memurunun metrelerce sürüklendiği o görüntüyü konuşuyor. Kural ihlali yaptığı bilinen CHP plakalı araç, Polisin denetim yapmasına müsaade etmedi. Rutin kontrol yapan Polis memurundan kaçmak isteyen şoför, bir anda gaza yüklenerek adeta Polisi ölüme sürükledi. Metrelerce sürüklenen Polis memuruna bunu yaşatan kişinin ise eski CHP Gençlik Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile birlikte, olayı gerçekleştiren failin eski CHP Gençlik Kolları Başkanı olan Bülent Sadıkoğlu olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çığ gibi büyüyor. Yaşanan olay ile Şehit Fethi Seki'ye yapılanların hiçbir farkı olmadığını dile getiren kullanıcılar, Bülent Sadıkoğlu'nu linç etmeye devam ediyor.

Polis şimdi her yerde 06 CHP 50 plakalı aracı arıyor.