Vice Bazdaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vice Bazdaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vice Bazdaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vice Bazdaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vice Bazdaric 14 Şubat 2000 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vice Baždarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vice Bazdaric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vice Bazdaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vice Bazdaric'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vice Bazdaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vice Bazdaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vice Bazdaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vice Bazdaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2014 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

4 Şubat 2019 yılında NK Neretvanac

30 Haziran 2019 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split II

5 Şubat 2021 yılında NK Rudes

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

19 Temmuz 2021 yılında NK Opatija

3 Şubat 2022 yılında Hajduk Split

4 Şubat 2022 yılında Cibalia

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

26 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

Vice Bazdaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vice Bazdaric şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vice Bazdaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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