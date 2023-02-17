Vice Miljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vice Miljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vice Miljanic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vice Miljanic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vice Miljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vice Miljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vice Miljanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vice Miljanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vice Miljanic 30 Mayıs 1998 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vice Miljanić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vice Miljanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vice Miljanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vice Miljanic'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vice Miljanicboyu ve yaşı kaç

Vice Miljanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vice Miljanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vice Miljanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vice Miljanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2015 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Istra

19 Ocak 2018 yılında NK Rudes

23 Temmuz 2018 yılında NK Istra

15 Şubat 2019 yılında NK Brda

30 Haziran 2019 yılında NK Istra

7 Ağu 2019 yılında Jadran Porec

24 Ocak 2020 yılında NK Istra

14 Şubat 2020 yılında Jadran Porec

30 Haziran 2020 yılında NK Istra

9 Şubat 2021 yılında Inter Zapresic

3 Şubat 2022 yılında Drava Ptuj

12 Temmuz 2022 yılında FAC

Vice Miljanic kimdir

Vice Miljanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vice Miljanic şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Istra 1961 (2007-2017)

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Vice Miljanic nereli

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