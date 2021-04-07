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Vincent Aboubakar, Erzurumspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam oynanan Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'a ilişkin de konuştu.

Vincent Aboubakar, Erzurumspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan flaş açıklama

Süper Lig'in 33.haftasında lider Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 3-0 üstünlükle ayrıldığı maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar Erzurumspor maçında olup olmayacağına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın"

Beşiktaş 3 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCUBeşiktaş 3 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

NE OLMUŞTU?

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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