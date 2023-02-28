Vicente Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vicente Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vicente Cabezas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.