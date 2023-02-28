Vicente Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vicente Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vicente Cabezas 8 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vicente Cabezas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Magallanes U19 futbol takımında oynamaktadır. Magallanes U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vicente Cabezas'nin Magallanes U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vicente Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vicente Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vicente Cabezas şuan Magallanes U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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